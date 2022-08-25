Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
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Edirne'de etkili olan sağanak Su biriken yollar Eski Cami şadırvanına sığınan vatandaşlar EDİRNE - Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Edirne'de etkili olan sağanak
Su biriken yollar
Eski Cami şadırvanına sığınan vatandaşlar
EDİRNE - Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Edirne'de de gök gürültülü sağanak etkisini yeniden göstermeye başladı.
Dün gece yarısı kuvvetli olarak başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak sabaha karşı durmuştu.
Sağanak ikindi vakti yeniden kuvvetli olarak etkisini gösterdi.
Sarı ikazla uyarısı yapılan kentte sağanak kısa sürede yollarda su birikintilerine neden oldu.
Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte kuvvetli sağanağın zam
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel