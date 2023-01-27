Trakya'da sağanak etkili oldu Güncel Haberler Son dönemlerde kuraklığın etkili olduğu Trakya'da sağanak yağış yer yer etkisini gösterdi. Son dönemlerde kuraklığın etkili olduğu Trakya'da sağanak yağış yer yer etkisini gösterdi. Edirne'de hafif başlayan yağmur, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Trafik ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşlar, şemsiyelerle sağanaktan korunmaya çalıştı. Tekirdağ'da sağanak kent merkezinde ve ilçelerde etkisini gösterdi. Zaman zaman etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kırklareli'nde de sağanak yer yer şiddetini artırarak etkili oldu. Sağanağın Trakya genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Kaynak: AA / Güncel Trakya Bölgesi Edirne Güncel Haberler

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