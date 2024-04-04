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Trakya'da Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimleri arttırıldı

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Trakya'da, Ramazan Bayramı öncesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tatlı, bayram şekeri, çikolata ve şekerleme satan iş yerlerine yönelik denetimlerini arttırdı.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünün gıda kontrol görevlileri, vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptıkları pastane, market ve şekerleme satış yerlerinde denetim yaptı.

Ekipler işletmelerde hijyen şartları, resmi evrak, ürünlerin son tüketim tarihleri, gıda maddelerinin depolama ve muhafaza durumları, satış koşulları ve etiket bilgilerini kontrol etti. İşletme yetkilileri, son kullanma tarihi ve ürün etiketlerine dikkat edilmesi konusunda bilgilendirildi.

Kırklareli'nde de pastanelerin imalathane ve depoları denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını ve hijyen koşullarını kontrol etti.

Ekipler, paketli gıdaların son tüketim tarihlerini ve etiket bilgilerini de inceledi.

Edirne'de de aynı kapsamda denetimler yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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