Trakya'da Ramazan Bayramı coşkusu

Ramazan Bayramı dolayısıyla Trakya'da vatandaşlar camileri doldurdu.

Edirne'de vatandaşlar, başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri olmak üzere kentteki camilerde saf tuttu.

Eski Cami imamı Hasan Cerrah, bayram hutbesinde bayramların paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma günleri olduğunu belirtti.

Bayramın hayır getirmesini dileyen Cerrah, "Bayramın coşkusunu, hanelerimizden başlayarak, binalarımıza, mahallelerimize, şehirlerimize, ülkemize ve tüm dünyaya taşıyalım. Yeryüzündeki bütün mazlum ve mağdur kardeşlerimizin özgürce bayram yapabilmeleri için dua edelim. Edelim ki bayramımız bayram olsun." dedi.

Eski Cami'de namazın ardından Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, vatandaşlarla bayramlaştı.

Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde saf tuttu.

Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlusunda kıldı.

Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, vaazında, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın heyecanı ve mutluluğunun yaşandığını söyledi.

Bayramlarda birlik ve beraberlik duygularının arttığını ifade eden Eviş, bu özel günlerde küskünlüklerin ve kırgınların unutulup, kardeşlik duygularının ön plana çıkması gerektiğini kaydetti.

Hutbe ve duanın ardından vatandaşlar namaz kıldı.

Ardından Kırklareli Vali Vekili Yusuf Güler, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar bayramlaştı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

Bayram namazını Rüstem Paşa Camisi'nde kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatinde camide saf tuttu.

Kılınan bayram namazının ardından cemaat bayramlaştı.