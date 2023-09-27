Trakya'da polis okul çevresindeki büfeleri denetledi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da polis ekipleri okulların çevresindeki büfelerde denetim yaptı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da polis ekipleri okulların çevresindeki büfelerde denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi, Asayiş, Narkotik, Çocuk ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar şube müdürlüklerine bağlı 13 ekip, 30 personelle çıkış saatinde okul önlerinde görev aldı.

Okulların çevresinde şüpheli görülen kişiler Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasından geçirildi.

Polis ekipleri, öğrencileri ve velileri denetim hakkında bilgilendirdi. Öğrencilerin polis motosikletine ilgi göstermesi üzerine ekipler siren çaldı.

Öte yandan, okul çevresinde alkol ve sigara satışı yapılan işletmelerin sahipleri öğrencilere satış yapmamaları konusunda uyarıldı.

Veli Sezgin Yılmaz, AA muhabirine, okul önlerindeki denetimlerin daha geniş bölgeye yayılmasını istediklerini söyledi.

Büfe işletmecisi Mehmet Sadıç da polis ekiplerinin sık sık kendilerini bilgilendirdiğini anlattı.

Öğrencilere zararlı alışkanlık kazandıracak ürünler satmadıklarını ve bu konuda hassas olduklarını dile getiren Sadıç, denetimlerden memnun olduklarını kaydetti.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da okul çevrelerinde polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.