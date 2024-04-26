Trakya'da Peynir Rotaları Önerisi Gündeme Geldi

Trakya'nın zengin meralarında otlayan hayvanların sütünden üretilen coğrafi işaretli peynir ve kaşarların tanınırlığını artırmak amacıyla "peynir rotası" önerisi gündeme geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca "hastalıklardan ari bölge" olarak ilan edilen ve süt ürünleri üretiminde Türkiye'nin önde gelen bölgelerinden biri olarak dikkati çeken Trakya'da coğrafi işaretli Edirne ve Kırklareli beyaz peyniri, Kırklareli ile Malkara eski kaşar peyniri üretiliyor.

Peynir rotası önerisi, benzersiz ve kaliteli ürünlerin daha geniş kitlelere tanıtılması ve bölgenin turizm potansiyelinin artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Coğrafi işaretli peynirler damakları tatlandırıyor

Kırklareli Üniversitesi Gıda AR-GE İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hatice Şanlıdere Aloğlu, AA muhabirine, Trakya'nın lezzetli peynirleriyle ön plana çıktığını söyledi.

Türkiye'nin peynir zengini bir ülke olduğunu belirten Prof. Dr. Aloğlu, bu zenginliğe katkı sunan Trakya'nın coğrafi işaretli peynir çeşitleriyle damakları tatlandırdığını dile getirdi.

Coğrafi işaretli peynir çeşitlerinin turizme kazandırılması gerektiğini vurgulayan Aloğlu, şöyle konuştu:

"Peynir rotası oluşturmak ürünlerimizin değerini artırır. Bunun örnekleri ülkemizde var. Kars'ta Türkiye'nin ilk peynir müzesi bulunuyor. Bölgenin turizmine çok faydası bulunuyor. Doğu Ekspresi'yle peynir rotaları oluşturuluyor, trende seyahat halinde turistlere o bölgenin peynirleri ve geleneksel ürünleri ikram ediliyor. Bu sayede turistik olarak tanıtım yapılıyor ve ekonomik kazanç sağlanıyor.

Ne kadar çok tanıtım yapılır ve bilinirlik artırılırsa emek o kadar çok kazanca dönüşür. Tabii bizim arzu ettiğimiz Trakya'da bir peynir müzesinin kurulması. Çünkü tarihsel gelişime baktığımızda Kars kaşarının gelişimiyle, Trakya'daki peynir ve kaşar üretiminin gelişimi benzer. Bölgemiz süt ürünleri açısından çok zengin. Trakya'da da bir peynir rotası oluşturulmalı. Bu konuda üniversiteler, üreticiler ve ilgili kurumlar gerekli ortak çalışmaları yapabilir."

"Coğrafi işaret çok büyük kapılar açıyor"

Aloğlu, coğrafi işaretin ürünlere tanınırlık kazandırdığına ve turistik bir değer olmasını sağladığına dikkati çekti.

Trakya'daki yerel peynir üreticilerine ve büyük işletmelere coğrafi işaretin önemini anlatmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Aloğlu, şunları kaydetti:

"Yapmış olduğumuz araştırmalar ve gözlemlerde coğrafi işaret alan ürünlerin bilinirliğinin arttığını görüyoruz. Bu ürünler ismiyle anılıyor. Bu değere sahip çıkan, logosunu kullanan ve tanıtan üreticiler ekonomik olarak daha fazla getiri elde ediyor. Coğrafi işaret ürünlere katma değer sağlıyor.

Coğrafi işaret çok büyük kapılar açıyor. Bu anlamda üreticilerimizi destekliyoruz. Trakya'da Edirne beyaz peyniri, Kırklareli beyaz peyniri, Kırklareli eski kaşar peyniri, Malkara eski kaşar peyniri coğrafi işaret alan çeşitlerimiz. Bulunduğu kentin adıyla anılması çok önemli. Kendi kültürümüzdeki peynirlerin dünyaca ünlü peynir çeşitlerinde olduğu gibi bilinirliğinin sağlanması için özel çalışmalar yapmak zorundayız. İlerleyen süreçte bu ürünlerimizin kıymetinin daha da artacağını düşünüyorum."