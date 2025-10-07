Trakya'da okullarda Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlendi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzası ile 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, tüm okullarda eş zamanlı olarak öğrencilerin katılımıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Edirne'de sağanak nedeniyle etkinlikler sınıflarda yapıldı.

Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda öğretmenler, öğrencilere İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım hakkında bilgi verdi, bölgedeki yıkımı anlatan fotoğraf ve videolar gösterdi.

Etkinlikte ayrıca Türkiye ve dünyada Küresel Sumud Filosu'na destek eylemlerinden görsellere de yer verildi.

Daha sonra öğrenciler çizdikleri resimler ve yazdıkları mektuplarla duygularını anlattı.

8-B sınıfı öğrencilerinden Alper Hüsamettin Erinmez, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulmasını dilediğini belirterek yazdığı şiiri okudu.

Öğrenciler yaptıkları çalışmaları temsili sandığa atarak etkinliği sonlandırdı.

Kırklareli

Kırklareli'nde de öğrenciler "Filistin ve Gazze" temalı mektup yazdı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen programda, derslikleri ziyaret ederek öğrencilere İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım hakkında bilgi verdi.

Ardından öğrenciler "Filistin ve Gazze" temalı mektup yazdı. Toplanan mektupların okul idaresi tarafından oluşturulacak "Filistin ve Gazze" köşesinde sergileneceği belirtildi.

Özefsun, AA muhabirine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla bugün kentteki tüm okullarda "Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri" düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilere daha güzel bir dünya bırakmak için gayret gösterdiklerini anlatan Özefsun, İsrail'in Gazze'de kadın, erkek, çocuk ayrımı yapmadan zulme devam ettiğini belirtti.

Okul Müdürü Murat Baltalı da Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da Trakya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Gazze işgaline dur de" adlı program düzenlendi.

Öğrenciler, programa katılmak için okula gelenleri ellerinde Türkçe, İngilizce ve Arapça "Savaşa hayır", "Nehirden denize özgür Filistin" dövizleriyle karşıladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Cüneyt Özvardarlı, Gazze'de insanlık dramının yaşandığını söyledi.

Öğrencilerin hazırladığı etkinliklerle farkındalık oluşturduklarını aktaran Özvardarlı, Gazze'de yaşananların sona ermesini temenni etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ise İsrail'in uyguladığı zulmün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası topluma anlatıldığını dile getirdi.

Filistin'in haklılığının tüm dünyada kabul gördüğünü aktaran Yeniyol, "Uluslararası kamuoyunda hassasiyetle takip edilen Filistin meselesi eğitim camiamızın gündemi olmuştur. Bu vicdanımızın güçlü sesinin bir ifadesidir. Bizler eğitim camiası olarak bu sürece seyirci kalmayacağız." diye konuştu.

Etkinlikte, Filistinli Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Matematik Bölümü öğrencisi Sara Alhalabi de Gazze'de yaşananları anlattı.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu, şarkılar söyledi.

Okul içerisinde ayrıca Gazze'de yaşanan dramı anlatan fotoğraf sergisi oluşturuldu.