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Trakya'da öğrenciler yeni eğitim öğretim yılına başladı

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Trakya'da öğrenciler yeni eğitim öğretim yılına başladı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başladı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başladı.

Sabah okullarına gelen öğrenciler törenlerin ardından sınıflarına geçti.

Öğrenciler ilk ders zilinin çalmasıyla yeni döneme başladı.

Öğrencilerden Yunus Berk Aktaş, AA muhabirine, okulunu çok özlediğini söyledi.

Bugün çok mutlu olduğunu ifade eden Aktaş, güzel bir yaz tatili geçirdiğini kaydetti.

Edirne ve Tekirdağ'da da öğrenciler ders başı yaptı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli Tekirdağ Güncel Haberler

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