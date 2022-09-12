Yeni eğitim öğretim yılı başladı

Denizli'de 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başladı.

Sabah okullarına gelen öğrenciler törenlerin ardından sınıflarına geçti.

Öğrenciler ilk ders zilinin çalmasıyla yeni döneme başladı.

Öğrencilerden Osman Efe, AA muhabirine, okulunu ve öğretmenini çok özlediğini söyledi.

Okuluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Efe, güzel bir yaz tatili geçirdiğini ifade etti.

Mehmet Çınar ise yaz süresinde kitap okuduğunu ve arkadaşlarıyla tekrar buluştuğu için sevinçli olduğunu dile getirdi.

Kent genelinde 793 okulda, 15 bin 297 öğretmen 188 bin öğrencisiyle okullarda buluştu.