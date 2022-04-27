Trakya'da öğrenciler sınıflara maskesiz girmenin mutluluğunu yaşadı

KIRKLARELİ (AA) - Kapalı mekanlarda ve okullarda maske kullanım zorunluluğunun kaldırılmasının ardından, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da öğrenciler uzun süre sonra maskesiz derse girdi.

Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında okulda derslere maskeli girmek zorunda kalan çocuklar, uzun zamandan sonra maskesiz sınıfa girmenin mutluluğunu yaşadı.

Atatürk İlkokulunda eğitim gören öğrenciler yeniden maskesiz okula girdikleri için heyecanlı oldukları gözlendi.

Sabah zilinin çalmasının ardından sınıflara alınan öğrenciler, uzun süre sonra maskesiz olarak ders yaptı.

3. Sınıf öğrencisi Erva Cemre, AA muhabirine, bugün okula maskesiz geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Maskeden çok sıkıldığını ifade eden Cemre, "Arkadaşlarımızla sürekli bir birimizi 'maskeni tak' diye uyarıyorduk. Bu sabah babam bana haber verdi ve ben de havalara uçtum resmen. Çok sevindim." dedi.

Alican Engin ise sıcak havada maske taktığında terlediğini ve maskesini takmak istemediğini belirtti.

Maskesiz kendini daha rahat hissettiğini belirten Engin, mutlu olduğu kaydetti.

Edirne ve Tekirdağ'da da maskesiz derse giren öğrenciler rahat nefes alabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.