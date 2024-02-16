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Trakya'da Ocak Ayında 2 Bin 405 Konut Satışı Gerçekleştirildi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 80 bin 308 konut satıldı. Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu. Tekirdağ'da 1747, Edirne'de 358, Kırklareli'nde ise 300 konut satışı gerçekleşti.

Trakya'da ocak ayında 2 bin 405 konut satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 80 bin 308 konut satıldı.

Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'da 1747, Edirne'de 358, Kırklareli'nde ise 300 konut satışı gerçekleşti.

Kaynak: AA / Güncel

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