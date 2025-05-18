Trakya'da Nisan Ayında 3.985 Konut Satıldı

Trakya'da Nisan Ayında 3.985 Konut Satıldı
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Trakya'da nisan ayında 3.985 konut satışı gerçekleşti. Tekirdağ 2.900 konut ile lider konumdayken, Edirne ve Kırklareli'de de önemli satış rakamları kaydedildi.

Trakya'da nisan ayında 3 bin 985 konutun satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 118 bin 359 konut satıldı.

Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'da 2 bin 900, Edirne'de 583, Kırklareli'nde ise 502 konutun satışı gerçekleşti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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