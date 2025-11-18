Trakya'da Motorlu Kara Taşıtı Sayısı 762 Bin 475'e Yükseldi

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 762 bin 475'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) 2025 ekim ayı itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklandı.

Buna göre motorlu kara taşıtı sayısı Tekirdağ'da 379 bin 257, Edirne'de 206 bin 482, Kırklareli'nde ise 176 bin 736 oldu.

Trakya'da eylül ayında motorlu kara taşıtı sayısı 758 bin 473 olarak kayıtlara geçmişti.