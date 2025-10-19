Trakya'da Motorlu Kara Taşıtı Sayısı 758 Bin 473'e Ulaştı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 758 bin 473'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) 2025 eylül ayı itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklandı.

Buna göre motorlu kara taşıtı sayısı Tekirdağ'da 377 bin 177, Edirne'de 205 bin 518, Kırklareli'nde ise 175 bin 778 oldu.

Trakya'da ağustos ayında motorlu kara taşıtı sayısı 753 bin 719 olarak kayıtlara geçmişti.