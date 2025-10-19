Haberler

Trakya'da Motorlu Kara Taşıtı Sayısı 758 Bin 473'e Ulaştı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları sayısı 2025 Eylül itibarıyla 758 bin 473'e yükseldi. Tekirdağ 377 bin 177, Edirne 205 bin 518 ve Kırklareli 175 bin 778 motorlu kara taşıtına sahip.

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) 2025 eylül ayı itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklandı.

Buna göre motorlu kara taşıtı sayısı Tekirdağ'da 377 bin 177, Edirne'de 205 bin 518, Kırklareli'nde ise 175 bin 778 oldu.

Trakya'da ağustos ayında motorlu kara taşıtı sayısı 753 bin 719 olarak kayıtlara geçmişti.

