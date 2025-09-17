Haberler

Trakya'da Motorlu Kara Taşıtı Sayısı 753 Bin 719'a Yükseldi

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'daki motorlu kara taşıtı sayısı 2025 Ağustos ayı itibarıyla 753 bin 719'a ulaştı. Kırklareli'de 174 bin 625, Edirne'de 204 bin 319, Tekirdağ'da ise 374 bin 775 motorlu kara taşıtı bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) 2025 ağustos ayı itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklandı.

Buna göre motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 174 bin 625, Edirne'de 204 bin 319, Tekirdağ'da ise 374 bin 775 oldu.

Trakya'da geçen ay motorlu kara taşıtı sayısı 748 bin 633 olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
