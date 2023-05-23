Trakya'da motorlu kara taşıtı sayısı 629 bin 480'e ulaştı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 629 bin 480'e ulaştı.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 629 bin 480'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.

Buna göre, motorlu kara taşıtı sayısı nisan sonu itibarıyla Kırklareli'nde 146 bin 107'ye yükseldi.

Edirne'de motorlu kara taşıtı sayısı 176 bin 264, Tekirdağ'da 307 bin 109 oldu.

Geçen ay ise Kırklareli'nde 145 bin 338, Edirne'de 175 bin 536, Tekirdağ'da ise 305 bin 153 motorlu kara taşıtı bulunuyordu.