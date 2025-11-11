Trakya'da 'Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikme etkinlikleri düzenlendi.

Edirne Valiliğince Keşan ilçesinde 6 Ağustos'ta Sivritepe mevkisinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alanda tören düzenlendi.

Vali Yunus Sezer, yaptığı konuşmada, yaz aylarında çıkan orman yangınlarının herkesi üzdüğünü söyledi.

Geçen yıl Edirne'de büyük ve orta çaplı 46 orman yangını çıktığını anlatan Sezer, "Yeşil vatanımız bizim için çok kıymetli. Bir emanet olarak görüyoruz ve bunu da geleceğe bu emaneti ulaştırmak istiyoruz. Geçen yıl Edirne'de büyük ve orta çaplı 46 orman yangını oldu. Ciğerlerimiz adeta yandı bu orman yangınlarıyla beraber. Her fidanın yerine daha fazlasını dikeceğiz." dedi.

Sezer, "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Edirne'deki orman yangınlarında zarar gören alanlara 1 milyon fidan dikileceğini kaydetti.

Keşan Orman İşletme Müdürü Ulaş Ahatoğlu da bölgede yangınlarda zarar gören alanların kısa sürede ağaçlandırılacağını dile getirdi.

Etkinliğe katılan Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü de 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 1 milyon fidan kampanyası başlattıklarını kampanyanın başarılı şekilde sürdüğünü kaydetti.

Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyünde de 20 dekarlık alana ıhlamur, akçaağaç ve çınar fidanları dikildi.

Fidan dikim programına Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Edirne Orman İşletme Müdürü Murat Aksoy ve öğrenciler katıldı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nin Erikler köyündeki etkinlikte de 20 bin 500 fidan dikildi.

Vali Uğur Turan, etkinlikte yaptığı konuşmada, bugün geleceğe nefes olmanın, toprağa umut ekmenin, vatan sevgisini yeşilin her tonuyla buluşturmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Bugünün özel olduğunu vurgulayan Turan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan bu anlamlı seferberlik ülkemizi daha yeşil, daha yaşanabilir ve daha güçlü bir Türkiye hedefine taşımaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, doğanın önemini yıllar önce dile getirmiştir. Biz de bu anlayışla doğamıza sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya'nın da konuşma yaptığı programda 20 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Tekirdağ'da da farklı noktalarda 20 fidan dikildi.

Program kapsamında Vali Recep Soytürk, protokol üyeleri ve öğrenciler, yaz aylarında meydana gelen yangınlarda zarar gören Kızılcaterzi Mahallesi'nde fidan dikimine katıldı.

Vali Soytürk, burada yaptığı açıklamada, fidan dikim etkinliklerinin insanları mutlu ettiğini söyledi.

Bölgede yangınlarda zarar gören alanların kısa sürede ağaçlandırılacağını aktaran Soytürk, bölgede çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Etkinliğe kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.