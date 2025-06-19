Trakya'da Mayıs Ayında 4 Bin 556 Konut Satıldı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Trakya'da mayıs ayında toplam 4 bin 556 konut satışına ulaşıldı. En fazla konut satışı 3 bin 362 ile Tekirdağ'da gerçekleşirken, Kırklareli ve Edirne'de ise sırasıyla 601 ve 593 konut satıldı.

Trakya'da mayıs ayında 4 bin 556 konutun satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 130 bin 25 konut satıldı.

Trakya'da ay dönemde en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'da 3 bin 362, Kırklareli'nde 601, Edirne'de ise 593 konutun satışı gerçekleşti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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