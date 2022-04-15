Trakya'da mart ayında 4 bin 624 konut satıldı

EDİRNE (AA) - Trakya'da, mart ayında 4 bin 624 konut satışı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde mart ayında 134 bin 170 konut satıldı.

Edirne genelinde mart ayında 633, Tekirdağ'da 3 bin 336, Kırklareli'nde ise 655 konut satıldı.