Trakya'da mart ayında 4 bin 624 konut satıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trakya'da mart ayında 4 bin 624 konut satıldı

AA - Gökhan Zobar - Güncel
 - Güncelleme:
Trakya'da mart ayında 4 bin 624 konut satıldı

Trakya'da, mart ayında 4 bin 624 konut satışı yapıldı.

EDİRNE (AA) - Trakya'da, mart ayında 4 bin 624 konut satışı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde mart ayında 134 bin 170 konut satıldı.

Edirne genelinde mart ayında 633, Tekirdağ'da 3 bin 336, Kırklareli'nde ise 655 konut satıldı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Trakya Bölgesi, Edirne, konut, Mart, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title