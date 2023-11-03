Trakya'da Kuvvetli Yağış Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya kesimi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yarın akşam saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trakya kesiminde (Edirne il geneli, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısı) yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın akşam saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trakya kesiminde (Edirne il geneli, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısı) yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.