Trakya'da Kurban Kesiminde 182 Kişi Hastanelik Oldu

Trakya'da Kurban Kesiminde 182 Kişi Hastanelik Oldu
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Bayram namazının ardından Trakya'da kurban kesim işlemleri sırasında 182 kişi yaralandı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 'acemi kasap'ların kesim sırasında yaşadığı kazalar acil servislere taşındı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 182 kişi kurban kesmeye çalışırken hastanelik oldu.

Trakya'da bayram namazının ardından kurban kesim işlemleri başladı.

Kesim sırasında Edirne'de 13, Kırklareli'nde 17, Tekirdağ'da ise 152 kişi, hayvanların darbesiyle ya da kesici aletlerle yaralandı.

Yaralılardan bazıları yakınları aracılığıyla bazıları ise sağlık ekiplerince hastanelere götürüldü.

Daha çok el, parmak ve diz kesikleri gibi yaralanmaları bulunan "acemi kasap"lar, acil servislerdeki tedavileri sonrası taburcu edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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