Trakya'da Kurban Bayramı İçin Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da polis ekipleri Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik denetimlerini sıklaştırdı.

Bayram tatili dolayısıyla Trakya'da trafik yoğunluğu arttı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri seyahate çıkan vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlayabilmek amacıyla otogar çıkışında otobüsleri durdurarak, takograf, sürücü, araç belgesi ve emniyet kemeri denetimi yaptı.

Ekipler, denetimde yolcuların da emniyet kemerlerini kontrol etti. Sürücü ve yolculara, emniyet kemerinin önemini anlatan broşür dağıtıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan da denetimlere katılarak, sürücü ve yolcuların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Trafik kurallarına uyan sürücü ve yolculara teşekkür eden Turan, bayram tatili dolayısıyla tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Polis ve jandarma ekiplerinin 7/24 esasına göre denetimlerini sürdüreceğini ifade eden Turan, "Kemerlerimizi bağlayalım, kurallara uyalım, şehirlerarası otobüs seyahatlerinde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Lütfen herkes kurallara uysun. Bütün yolda olanlara hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah kazasız ve belasız bir şekilde sevdiklerinize kavuştursun. Her türlü kazadan ve beladan muhafaza buyursun." diye konuştu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri de dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ'da da ekipler denetimlerini sürdürüyor.

Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında ekip sayısı yüzde 60 oranında artırıldı.

İl genelinde 81 ekip trafik kontrolü yaparken, İstanbul-Tekirdağ yolu güzergahında her 1,5 kilometreye 1 ekip düşecek şekilde toplam 33 ekip görev yapıyor.