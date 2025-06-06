Trakya'da Kurban Bayramı Coşkusu: Camiler Dolduruldu

Trakya'da Kurban Bayramı Coşkusu: Camiler Dolduruldu
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Kurban Bayramı dolayısıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camiler dolup taştı. Vatandaşlar bayram namazı için toplandı, vaazlar dinlendi ve bayramlaşma gerçekleşti.

Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar Trakya'da camileri doldurdu.

Edirne'de vatandaşlar, başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli olmak üzere kentteki camilerde saf tuttu.

Eski Cami'yi dolduran cemaat bayram vaazını dinledi.

Namaz kılınmasının ardından hutbe irad edildi, Türkiye ve Müslümanlar için dua edildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve protokol üyeleri, namazdan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

Hızırbey Camisi'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar saf tuttu.

Bazı vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlusunda kıldı.

Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, Kurban Bayramı'nı konu alan vaaz verdi.

Hutbe okunmasının ardından namaz kılındı.

Ardından Kırklareli Valisi Uğur Turan, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar bayramlaştı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da bayramı namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

Bayram namazını Rüstem Paşa Camisi'nde kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatinde camiye geldi.

Namazın ardından Vali Vekili Mustafa Güler ve eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop vatandaşlarla bayramlaştı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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