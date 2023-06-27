Trakya'da Kurban Bayramı arifesi hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor

Trakya'da hayvan pazarlarında, Kurban Bayramı arifesi yoğunluğu yaşanıyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kurulan kurban pazarlarında vatandaşlar kurbanlıklarını alıyor. Üreticiler ise pazarda hareketlilik yaşandığını ifade ediyor.

Trakya'da hayvan pazarlarında, Kurban Bayramı arifesi yoğunluğu yaşanıyor.

Edirne'de, Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası'nda kurulan kurban pazarına gelen vatandaşlar bayram öncesi kurbanlıklarını aldı.

Kurbanlık alan Hüseyin Dereli, AA muhabirine, her sene pazara gelerek kurbanlık seçtiğini söyledi.

Bütçesine uygun bir kurbanlık aldığını belirten Dereli, "Allah nasip etti bu sene de kurban keseceğiz. İnşallah seneye de kesmek nasip olur. Küçük bir pazarlık yaparak kurbanımızı satın aldık." dedi.

Üretici Turan Altınerdal ise pazarda hareketlilik yaşandığını ifade etti.

Özenle yetiştirdikleri hayvanları pazarda satışa sunduklarını dile getiren Altınerdal, "Kilosuna göre küçükbaş kurbanlıklar 7-13 bin lira arasında satılıyor. Fiyatlar da makul. Önceki yıllarda geri hiç hayvan götürmedik. İnşallah yine tüm hayvanlarımızın satışını yapacağız." diye konuştu.

Kırklareli

Kırklareli'nde Pınar Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında satışlar devam ediyor.

Kurbanlık satıcısı Fahrettin Kaplıca, satışlardan memnun olduğunu ifade etti.

Kaplıca, pazarda yoğunluğun arttığını dile getirdi.

Vatandaş Kadir Meşe ise kurbanlığını aldığını bildirdi. Fiyatların normal olduğunu anlatan Meşe, kurban keseceği için huzurlu olduğunu kaydetti.

-Tekirdağ

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'nde kurulan pazarda hayvan satışları devam ediyor.

Hayvan satış noktasına gelerek kurbanlık bakan vatandaşlar, besicilerle pazarlık yapıyor.

Hayvan satıcısı Şenol Karagülle, pazara getirdiği hayvanların 10'unu sattığını dile getirdi.

Pazarın arife günü daha hareketli olduğunu ifade eden Karagülle, "Diğer günlere göre bugün daha kalabalık. Akşama kadar hareketlilik devam eder diye bekliyoruz. İnşallah herkes istediği kadar hayvan satar da üreticinin yüzü güler." dedi.