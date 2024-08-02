Üye Girişi
Haberler

Trakya'da kuraklık Ayçiçek üreticilerini vurdu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzun yıllardan beri Trakya ve Kırklareli bölgelerinde aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle yaşanan ürün ve kalite kaybı, bu yıl üreticileri kara kara düşündürüyor. Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Trakya'da bu yıl yaşanan aşırı sıcaklık ve kuraklık ürün ve kalite kaybına neden olurken üreticileri zor günler bekliyor.

Trakya'da kuraklık Ayçiçek üreticilerini vurdu

KIRKLARELİ - Uzun yıllardan beri Trakya ve Kırklareli bölgelerinde aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle yaşanan ürün ve kalite kaybı, bu yıl üreticileri kara kara düşündürüyor.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Trakya'da bu yıl yaşanan aşırı sıcaklık ve kuraklık ürün ve kalite kaybına neden olurken üreticileri zor günler bekliyor.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, uzun yıllardan beri Trakya ve Kırklareli bölgesinde aşırı sıcak ve kuraklıktan kaynaklanan ürün kaybı ve kalite kaybının bu sene hat safhalara ulaştığını belirtti.

Şaylan, "Üreticileri zor günler bekliyor," diyerek çiftçilerin destek beklediğini ve desteklerin yenilenmesi ve artırılması gerektiğini vurguladı.

"İlk hasat yapıldı, dönümde 53 kilo verim alındı"

Bazı bölgelerde ilk hasadın yapıldığını aktaran Şaylan, "Hasat edilmeye gerek yok, görünen ortada. Gerçekten bu sene ayçiçeği üreticisi perişan olacak, fiyat ne verilirse verilsin. Bu sene ayçiçeği üretimi yerle bir. Çünkü bugün bir arkadaşımız biçim yaptı, dönümünde 53 kilo verim aldı. Bu verimle gerçekten çiftçinin durumu sıkıntılı," dedi.

Kuraklığın sadece üreticiyi değil devleti de etkileyeceğini belirten Şaylan, "Ülkede Ayçiçek üretiminin yüzde 43, 45 arasında Trakya'dan sağlıyoruz. Buda hem bizleri etkilediği gibi Ayçiçek üretimini etkileyecektir Türkiye'de" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kırklareli Türkiye Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

 İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli

İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli

 Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü

Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü

Bakmadan Geçme

CUMA HUTBESİ 2 AĞUSTOS | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi oku! EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? Emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak? Instagram neden kapatıldı? Instagram neden açılmıyor? Instagram neden engellendi? Kızılcık Şerbeti Cemal kim? Fırat Çelik kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? CANLI DOLAR KURU! 2 Ağustos 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi? DOLAR, EURO, STERLİN NE KADAR? Kızılcık Şerbeti Hacı Asude kim? Servet Pandur kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Kızılcık Şerbeti Heves kim? Şebnem Dönmez kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? Emekli maaşları fark ödemesi ne zaman hesaplara yatırılacak? Tarih netleşti! Buse Naz Çakıroğlu kazandı mı? Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finale yükseldi mi? Instagram yasaklandı mı, kaldırıldı mı, neden açılmıyor? Instagram'a erişim engeli neden getirildi? Simone Biles kimdir? Simone Biles kimdir kaç yaşında, nereli? Simone Biles altın madalya kazandı mı? Resmi Gazete bugün (2 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 2 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? HAMSTER KOMBAT 2 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? CUMA MESAJLARI || En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları..
Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak

Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title