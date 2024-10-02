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Trakya'da Kuraklık Ayçiçeği Üretimini Olumsuz Etkiledi

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Trakya'nın ayçiçeği üretim merkezlerinde yaşanan aşırı sıcaklık ve kuraklık, bu yıl üretim ve kalite kaybına neden oldu. Üreticiler, iklim değişikliği nedeniyle zor bir sezon geçirdiklerini belirtiyor.

Trakya'da kuraklık ayçiçeğini vurdu

Kuru tarımın olduğu yerlerde bu sene ayçiçek üreticiyi üzdü

KIRKLARELİ - Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Trakya'da bu yıl yaşanan aşırı sıcaklık ve kuraklık, ürün ve kalite kaybına sebep oldu.

Uzun yıllardan beri Trakya ve Kırklareli bölgelerinde aşırı sıcak ve kuraklık sebebiyle yaşanan ürün ve kalite kaybı, bu yıl yine etkili oldu. Bunu üzerine kurak tarımın yapıldığı alanlarda verim 70 kilogramın altına düştü.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, iklim değişikliği sebebiyle kötü sezon geçirdiklerini belirterek, "Ayçiçek ile ilgili bu sene sıkıntılı bir dönem geçirdik. Geçen senede buna benzer sıkıntıları yaşamıştık. İki seneden beri iklim değişikliği Trakya üreticisini gerçekten aşırı derecede olumsuz yönde etkiledi. Bu sene ayçiçeğini ektikten sonra yağışlarımız olmadı neredeyse biçene kadar. Kötü bir sezon geçirdik. Toprağın durumuna göre bazı bölgelerde üretici arkadaşlar biçmedi. Erken ekim yapanlar 130 - 140 kilogramlara çıktı dönümünde. Kuru tarımın olduğu yerlerde bu sene Ayçiçek üreticiyi üzdü" dedi.

Geçen seneye göre bu yılın daha kötü olduğunu söyleyen Şaylan, üreticilerin olumsuz hava şartlarından etkilendiğini anlattı. Ayçiçek fiyatlarına değinen Şaylan, mağduriyetlerin giderilmesi için fiyat artışına gidilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu sene belirli bölgelere göre 70 - 80 kilogram verim alındığını aktaran Şaylan, üreticilere destekleyici bir program olması gerektiğini söyledi. Şaylan, sezonların böyle devam ettiği öngörülürse üretim zincirinde kopukluklar olacağını belirtti.

Trakya'da Kuraklık Ayçiçeği Üretimini Olumsuz Etkiledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Güncel

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