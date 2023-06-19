Trakya'da bulunan 14 barajın doluluk oranları geçtiğimiz seneye göre düşüşte. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında 752 milyon 143 bin metreküp olan barajlar, bu yıl aynı dönemde mevsimsel yağışlara rağmen 571 milyon 266 bin metreküpe geriledi.

Mevsimsel yağışlar barajları etkilemedi

Trakya'da ki barajlar yağışlara rağmen düşüşte: geçen yıla göre 180 milyon 877 bin metreküp azaldı

KIRKLARELİ - Trakya'da bulunan 14 barajın doluluk oranları geçtiğimiz seneye göre düşüşte. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında 752 milyon 143 bin metreküp olan barajlar, bu yıl aynı dönemde mevsimsel yağışlara rağmen 571 milyon 266 bin metreküpe geriledi.

Nisan ve Mayıs aylarında yağan yağışlara rağmen Trakya'da bulunan barajların seviyesi düştü. Trakya'daki toplam 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp hacme sahip olan 14 barajın doluluk oranları geçtiğimiz seneye göre 180 milyon 877 bin metreküp geriledi.

Edirne'de bulunan 6 barajın, geçen yıl Mayıs ayında 271 milyon 690 bin metreküp olarak ölçülen su miktarı, bu sene aynı dönemde 267 milyon 644 bin metreküpe düştüğü gözlenirken, Kırklareli'ndeki 4 barajda ise Mayıs ayında 277 milyon 12 bin metreküp olan su miktarı aynı dönemde 166 milyon 549 bine geriledi.

Tekirdağ'da bulunan 4 barajda ise aynı dönemde 203 milyon 441 bin metreküp olan su miktarı, 137 milyon 73 bin metreküpe düştü.

Böylelikle Trakya'da en çok su kaybı Kırklareli'nde oldu.