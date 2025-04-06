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Trakya'da Kar Yağışı ve Düşük Sıcaklık Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya'da gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı öngörüyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.

Trakya'da gece saatlerinden itibaren iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ da sağanak şeklinde görülen yağışlarla hava sıcaklıklarının düşeceği ön görülüyor.

Hava sıcaklıklarının en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 4 derece olması beklenen Trakya'da bu gece sağanağın iç kesimlerde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kara döneceği tahmin ediliyor.

Buna göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın 200-300 rakım üzerindeki yüksek kesimlerinde kar yağışının 5 ile 20 santimetre olması bekleniyor.

Tahmine göre, kar yağışı yarın akşam saatlerine kadar etkili olacak.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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