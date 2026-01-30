Haberler

Trakya'da kar yağışı bekleniyor

Güncelleme:
Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde pazar gününden itibaren başlayacak kar yağışının, 2 Şubat'ta Trakya genelinde etkisini artırması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise eksi 3 dereceye kadar düşecek.

Trakya'da pazar gününden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Özellikle Edirne ve Kırklareli'nde iki gündür etkili olan sağanağın, 1 Şubat Pazar günü yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, hava sıcaklığının ortalama 9 derece ölçüldüğü Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da pazar gününden itibaren sıcaklığın eksi 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde pazar günü etkili olması öngörülen kar yağışının, 2 Şubat Pazartesi günü ise Trakya genelinde etkisini artıracağı bildirildi.

