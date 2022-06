Trakya'da jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tekirdağ Valiliğinin önündeki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kılıç, burada yaptığı konuşmada, jandarma teşkilatının kuruluşundan bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliğini sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusun her zaman takdirini kazandığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti jandarması kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkenin her noktasından gece, gündüz, sıcak, soğuk, yağmur, çamur demeden halkın hizmetinde olduğunu ifade eden Kılıç, "Jandarma üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücüyle vatan topraklarımızın üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olmuştur. Kahramanca canı pahasına her türlü zor koşullarda, en zor arazilerde teröristle mücadele harekatı icra eden jandarma emniyet teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içinde bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır." dedi.

Törene, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün ve kurum temsilcileri katıldı.

Törenin ardından İl Jandarma Komutanı Kılıç ve beraberindekiler şehitliği ziyaret etti.

Edirne ve Kırklareli

Edirne'deki tören Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Edirne Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri anıta çelenk sundu.

Astsubay Çavuş Hatice Öztürk, yaptığı konuşmada jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Jandarma Genel Komutanlığının üstün gayret ve alın teriyle çalışmalar yaptığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Jandarma, üç bin metre yükseklikteki dağlardan, turizm bölgelerimizin güvenliğine, terörle mücadeleden uyuşturucu kaçakçılığına her türlü afet olaylarından kadına şiddetin önlenmesine, göçmen kaçakçılığından tarihi eser kaçakçılığına, trafikten asayişe kadar vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamaktadır. Emniyet ve asayişin sağlanması ile kamu düzeninin korunması yönündeki bu hizmetlerimiz milletimizin sevgi ve güveninize mazhar olmuştur."

Törene, jandarma teşkilatı mensupları katıldı. Kutlamalar kapsamında Albay Seri daha sonra Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Kırklareli'de de jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören ve ziyaretler gerçekleşti.