Trakya'da 9 bin 25 daireye yapı ruhsatı verildi

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da yılın ilk çeyreğinde 9 bin 25 daireye yapı ruhsatı verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ocak, şubat ve mart aylarına ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre belirtilen dönemde Trakya'da en çok yapı ruhsatı verilen il Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'da 7 bin 85 daireye yapı ruhsat verilirken, Edirne'de 1136, Kırklareli'nde ise 804 daireye yapı ruhsatı verildi.