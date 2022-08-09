Haber : Trakya'da ilaçlanan mısır tarları, tırtıllardan temizlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trakya'da ilaçlanan mısır tarları, tırtıllardan temizlendi

 - Güncelleme:

Trakya'da ilaçlanan mısır tarları, tırtıllardan temizlendi Mısır tarlalarında 'çayır tırtılı' istilası erken müdahaleyle önlendi Edirne'de ayçiçeğinin yanı sıra mısır tarlalarında da görülen çayır tırtılları, erken müdahaleyle yayılmadan önlendi.

Trakya'da ilaçlanan mısır tarları, tırtıllardan temizlendi

Mısır tarlalarında 'çayır tırtılı' istilası erken müdahaleyle önlendi

EDİRNE - Edirne'de ayçiçeğinin yanı sıra mısır tarlalarında da görülen çayır tırtılları, erken müdahaleyle yayılmadan önlendi.

Edirne'de Kurban Bayramı'nda ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılıyla mücadele çerçevesinde süren çalışmalar olumlu sonuç verdi ve çayır tırtılı istilası sona erdi. Ancak son dönemde kent genelinde bazı mısır tarlalarında da çayır tırtılı görüldü. Hızlıca başlatılan çalışmalar sonucu mısır tarlalarında da nadir görülen çayır tırtılı mücadelesinde başarılı sonuç alındı.

"Tarlalar tamamen arındırıldı"

Trakya bölgesinde zirai drone ile tarım arazilerinde ilaçlama yapan Ömer Kaymaz, her gün gelişen teknolojiyle birlikte ekinlere zarar vermeden havadan ilaçlama yaptıklarını belirterek, "Biz bölgenin ilaçlama ihtiyacını karşılıyoruz. Ekinler belli bir düzeye geldikten sonra traktörlerle ile ilaçlamak mümkün olmuyor. Bizlerde yeni teknoloji zirai insansız hava araçlarıyla bize gelen talepler doğrultusunda zararsız bir şekilde ilaçlamalarımızı havadan yapıyoruz. Bu sorunun görüldüğü birçok bölgede ilaçlamalarımızı yaptık inşallah tarlalarımız tamamen kurtulur. Biz bölge çiftçisiyle görüştüğümüzde ciddi boyutta tırtılların mısır tarlalarında görülmediği söylendi. Zaten yaptığımız ilaçlamalar da etkisini gösterecek diye düşünüyorum. Tabi tarlalarda bu tırtıl türlerinin erken tespit edilmesi sayesinde erken müdahale imkanı oluştu bu şekilde havadan ilaçlama yapılarak kesin sonuç elde edebiliyoruz" dedi.

"Ayçiçekler tamamen ilaçlandı"

Trakya'da bütün ayçiçek tarlalarında ilaçlama yapıldığını ifade eden Kaymaz, "Ayçiçeği tarlalarının ilaçlama yapılan bütün bölgelerinde istilacı türlerden arındırılmış, temizlenmiş durumda. Bölgede de artık tırtılların kalmadığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Güncel

Trakya Bölgesi Kurban Bayramı Edirne Mısır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title