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Trakya'da İklim Değişikliği Tarımsal Üretimi Tehdit Ediyor

Trakya'da İklim Değişikliği Tarımsal Üretimi Tehdit Ediyor
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Uzmanlar, iklim değişikliği nedeniyle Trakya'da zararlı böcek popülasyonunun arttığını ve bunun tarımsal üretimde ciddi kayıplara yol açtığını belirtiyor. Kışların ılıman geçmesi, bazı böcek türlerinin yayılmasına sebep oluyor.

Trakya'da iklim değişikliğinin etkisiyle artan böcek popülasyonu, tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor.

Uzmanlar, sıcak geçen kış aylarının zararlı böceklerin hayatta kalma oranını artırdığını ve bu durumun ürün kayıplarına yol açtığını belirtiyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Sağlam, AA muhabirine, iklim değişikliğinin son yıllarda tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini söyledi.

Kış aylarının ılıman geçtiğini, bu nedenle tarım alanlarında böceklerin arttığını aktaran Sağlam, "Tarımsal hastalıklar açısından iklimin sıcak veya ılıman geçmesi, bazı böcek türlerinin ani çıkışlarını ve bir anda sorun olmayan zararlıların sorun olan, salgın yapan bir zararlı formuna dönüşmesine neden olmaktadır." dedi.

Sıcaklık ve yağış rejimindeki düzensizlikler nedeniyle tarımsal alanlarda zararlılarla mücadelede artış gözlemlendiğini anlatan Sağlam, zararlılarla zirai mücadelenin de çiftçilerin ekonomik maliyetlerini artırdığını dile getirdi.

Bu yıl Trakya'da zabrus zararlısının daha fazla görüldüğünü tespit ettiklerini anlatan Sağlam, "Üst üste aynı tarlada aynı ürünün üretilmesi, bazı zararlıların o alanda yoğunlaşmasına neden oluyor. Bu sene bazı buğday üretim alanlarında zabrus zararlısı daha sık görüldü. Bu alanlarda üst üste buğday ekimi yapıldığı belirlendi. Buğday eken çiftçilerimiz zabrus zararlısı nedeniyle tarlalarını bozup ayçiçeği ekmek zorunda kaldı." diye konuştu.

Sağlam, böceklerin tarım alanlarında ilkbaharda yaprak ve sürgünleri yiyerek üretimi olumsuz etkilediğini ifade ederek, üreticilere tarlalarını daha çok ziyaret ederek, ürünlerini daha sık kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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