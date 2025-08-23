Trakya'da İkinci Çeyrekte 7 Bin 765 Daireye Yapı Ruhsatı Verildi

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da yılın ikinci çeyreğinde 7 bin 765 daireye yapı ruhsatı verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan, mayıs ve haziran aylarını içeren yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre belirtilen dönemde Trakya'da en çok yapı ruhsatı verilen il Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'da 6 bin 376 daireye yapı ruhsat verilirken, Edirne'de 861, Kırklareli'nde ise 528 daireye yapı ruhsatı verildi.