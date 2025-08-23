Trakya'da İkinci Çeyrekte 7 Bin 765 Daireye Yapı Ruhsatı Verildi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da yılın ikinci çeyreğinde toplam 7 bin 765 daire için yapı ruhsatı verildi. Bu dönemde en fazla ruhsat Tekirdağ'da verildi.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da yılın ikinci çeyreğinde 7 bin 765 daireye yapı ruhsatı verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan, mayıs ve haziran aylarını içeren yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre belirtilen dönemde Trakya'da en çok yapı ruhsatı verilen il Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'da 6 bin 376 daireye yapı ruhsat verilirken, Edirne'de 861, Kırklareli'nde ise 528 daireye yapı ruhsatı verildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
