Trakya'da hane halkı büyüklüğünde 3,06 ile Tekirdağ ilk sırada yer aldı

Trakya'da hane halkı büyüklüğünde Tekirdağ ilk sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, 2022 yılı aile istatistiklerini açıkladı.

Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,17 olarak belirlendi.

Buna göre, hane halkı büyüklüğünde Trakya'da ilk sırada 3,06 ile Tekirdağ yer alıyor.

Bölgede sırasıyla Kırklareli'nde 2,68, Edirne'de ise 2,63 olarak tespit edildi.