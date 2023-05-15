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Trakya'da hane halkı büyüklüğünde 3,06 ile Tekirdağ ilk sırada yer aldı

Trakya'da hane halkı büyüklüğünde 3,06 ile Tekirdağ ilk sırada yer aldı

Güncel Haberler

Trakya'da hane halkı büyüklüğünde Tekirdağ ilk sırada yer aldı.

Trakya'da hane halkı büyüklüğünde Tekirdağ ilk sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, 2022 yılı aile istatistiklerini açıkladı.

Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,17 olarak belirlendi.

Buna göre, hane halkı büyüklüğünde Trakya'da ilk sırada 3,06 ile Tekirdağ yer alıyor.

Bölgede sırasıyla Kırklareli'nde 2,68, Edirne'de ise 2,63 olarak tespit edildi.

Edirne Seçim Sonuçları
Edirne Yerel Seçim Sonuçları 2019
Edirne Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu Trakya Bölgesi Tekirdağ Edirne Güncel Haberler

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