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Hamas Lideri İsmail Heniyye İçin Türkiye'de Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

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İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Kırklareli ve Tekirdağ'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Edirne'de toplananlar İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı, ardından Heniyye ve şehitler için dua etti. Kırklareli ve Tekirdağ'da da camilerden sela okundu ve gıyabi cenaze namazı kılındı. Tekbir getirilip İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Kırklareli ve Tekirdağ'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Edirne'de ikindi namazı sonrası Eski Cami avlusunda toplananlar İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı, ardından Heniyye ve şehitler için dua etti.

Gıyabi cenaze namazının cuma namazı sonrası kılınacağı belirtildi.

Kırklareli'nde de Heniyye için camilerden sela okundu.

Hızırbey Camisi'nde öğle namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Heniyye için dua edildi.

Tekirdağ'da da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Heniyye için ikindi namazının ardından Orta Cami'de gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi.

Namaz sonrası vatandaşlar tekbir getirip İsrail aleyhine slogan attı.

Kaynak: AA / Güncel

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