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Trakya'da Hafta Boyu Yağışlı ve Sisli Hava Bekleniyor

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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hafta boyunca yağışlı ve sisli hava koşulları hakim olacak. Edirne'de salı ve çarşamba günü sis etkili olacakken, perşembe ve cuma günleri bulutlu geçecek. Kırklareli'de salı günü az bulutlu, çarşamba günü sisli ve perşembe günü hafif kar yağışı bekleniyor. Cuma günü ise sağanak yağışlar görülecek. Tekirdağ'da ise salı ve çarşamba günleri sis, perşembe günü çok bulutlu ve cuma günü sağanak yağışlar bekleniyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hafta boyu yağışlı ve sisli havanın hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Edirne'de salı ve çarşamba günü sisin etkili olması öngörülüyor.

Perşembe ve cuma günü ise bulutlu olması tahmin ediliyor.

Kırklareli'nde de salı günü az bulutlu, çarşamba günü sisli, perşembe günü hafif kar bekleniyor.

Cuma günü ise kentte sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Tekirdağ'da da salı ve çarşamba günü sis, perşembe çok bulutlu, cuma ise sağanak olması değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Tekirdağ Edirne Güncel Haberler

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