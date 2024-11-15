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Trakya'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Etkili Oluyor

Trakya'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Etkili Oluyor
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Haberler
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak yağış etkisini artırdı. Kırklareli'nde sabah başlayan yağış, öğle saatlerinde ciddi bir şekilde devam etti. Vatandaşlar otobüs duraklarında beklemek zorunda kalırken, polis ekipleri de trafiği kontrol altına aldı. Hava sıcaklığı 8 derece olarak ölçüldü ve gün boyunca yağışların aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak geçişleri görülüyor.

Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak öğle saatlerinde etkisini artırdı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs duraklarında bekledi.

Polis ekipleri de araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde önlem aldı.

Yağış Edirne ve Tekirdağ'da da zaman zaman gök gürültülü olarak etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 8 derece olduğu bölgede yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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