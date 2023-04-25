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Trakya'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Trakya'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Güncel Haberler

Trakya'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Trakya'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi yapılan açıklamada, yarın görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların, sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği belirtildi.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Trakya Bölgesi Kırklareli Güncel Haberler

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