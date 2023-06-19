Trakya'da geçen yıl 851 bin 867 seyirci sinemada film izledi

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da geçen yıl 851 bin 867 seyirci sinemada film izledi.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da geçen yıl 851 bin 867 seyirci sinemada film izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı sinema ve gösteri sanatları istatistiklerini yayımladı.

Buna göre bölgede Tekirdağ 450 bin 96 seyirci ile en çok sinemada film izleyen il oldu.

İkinci sırada yer alan Edirne'de ise 273 bin 454 seyirci sinemaya gitti.

Kırklareli'nde de 128 bin 317 seyirci sinemada film izledi.