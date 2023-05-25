Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Trakya'da geçen yıl 4 bin 659 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi

Trakya'da geçen yıl 4 bin 659 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi

Güncel Haberler

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da 2022 yılında 4 bin 659 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da 2022 yılında 4 bin 659 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) karayolu trafik kaza istatistikleri yayınlandı.

Buna göre, geçen yıl Türkiye'de meydana gelen 197 bin 261 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının 4 bin 659'u Trakya'da yaşandı.

En çok kaza 2 bin 797 ile Tekirdağ'da olurken, 964'ü de Edirne'de oluştu.

Kırklareli'nde ise 898 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Edirne Seçim Sonuçları
Edirne Yerel Seçim Sonuçları 2019
Edirne Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Trakya Bölgesi Kırklareli Tekirdağ Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title