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Trakya'da geçen ay 2 bin 911 konut satıldı

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Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da haziran ayında 2 bin 911 konut satıldı.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da haziran ayında 2 bin 911 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı haziran ayı konut satış istatistiklerini yayınladı.

Buna göre geçen ay en çok konut Tekirdağ'da satıldı.

Tekirdağ'da 2 bin 43 konut el değiştirirken, Edirne'de 498, Kırklareli'nde ise 370 konut satışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Kırklareli Tekirdağ Güncel Haberler

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