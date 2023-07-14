Trakya'da geçen ay 2 bin 911 konut satıldı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da haziran ayında 2 bin 911 konut satıldı.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da haziran ayında 2 bin 911 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı haziran ayı konut satış istatistiklerini yayınladı.

Buna göre geçen ay en çok konut Tekirdağ'da satıldı.

Tekirdağ'da 2 bin 43 konut el değiştirirken, Edirne'de 498, Kırklareli'nde ise 370 konut satışı gerçekleştirildi.