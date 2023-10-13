Trakya'da Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazları kılındı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazları kılındı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazları kılındı.

Edirne'de Eski Cami'de Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Edirne Eğitim Birim Başkanı Ömer Bozkurt basın açıklamasında İsrail'in saldırıları sonucu binlerce Filistinli'nin şehit edildiğini belirtti.

İsrail ablukası nedeniyle Filistin vatandaşların yıllardır zulüm altında olduğunu ifade eden Bozkurt, "Tüm dünya İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda. Şimdi İsrail'in karşısında kendi haklarını ve topraklarını savunan Filistinli kardeşlerimizle birlik olma zamanı." dedi.

Bir süre slogan atan grup dağıldı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de Hızırbey Camisi'nde cuma namazı vaazında İl Müftüsü Yusuf Eviş, Filistin halkına sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Böyle bir vahşetin kabul edilemeyeceğini ifade eden Eviş, tüm Müslümanları birlik ve beraberlik içerisinde olmaya davet etti.

Cuma namazının ardından yeniden saf tutan vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kıldı.

Şevket Dingiloğlu Parkı'nda toplanan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto edildi.

Tekbir getiren grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

Tekirdağ'da da Namık Kemal Üniversitesi Tatbikat Camisi'nde de gıyabi cenaze namazı kılındı.