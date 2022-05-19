Trakya'da fener alayları düzenlendi - Haberler

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 19 Mayıs, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı programları düzenlendi.

Edirne'de, Şükrü Paşa İlkokulu önünde toplanan kortej taşıdıkları Türk bayrakları ve meşalelerle Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda konuşan Edirne Belediye Başkanı Vekili Selçuk Çakır, 19 Mayıs'ın bağımsızlık mücadelesinin başladığı gün olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da 19 Mayıs'ın Türk tarihinin en önemli günlerinden biri olduğunu ifade ederek Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Programa, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.