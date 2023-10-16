Trakya'da fabrikaların çatılarına güneş enerjisi santralleri kuruluyor

TRAKYA'da bulunan sanayi kuruluşları, artan enerji maliyetlerini azaltmak için tesislerin çatı ve bahçelerine güneş enerjisi santralleri kurmaya başladı. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu Üyesi ve Trakya Koordinatörü Erdim Noyan, "Güneş enerjisi santralleri kurulum kolaylığı ve düşük maliyetleri için burada sanayicilerimizi cezbediyor. Özellikle düşük tüketimi olan kuruluşlarımız daha fazla ilgi gösteriyor" dedi.

Trakya'daki sanayi kuruluşları, enerji maliyetlerinin azaltmak için tesislerin çatıları ile bahçelerine güneş enerjisi santralleri kurmaya başladı. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu Üyesi ve Trakya Koordinatörü Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İran'dan gelen doğal gaz kaynaklı enerji sıkıntısı nedeniyle enerji maliyetlerinin arttığını söyledi. Noyan, "Sanayicilerimiz hem enerji maliyetini azaltma adına hem de ihracat yaptıkları birçok kuruluşun, firmaların yurt dışında emisyonun azaltma isteklerinden dolayı güneş enerjisi santralleri kurma yoluna başvurdular. Özellikle ihracat yaptığı firmalar, zaman zaman yapmış oldukları denetlemelerde de emisyonun azaltılması konusunda çok ısrarcı olmaktalar. Zaten yeşil mutabakat imzaladığımız için 2025 yılından sonra da bazı yaptırımlar söz konusu olacak ve bu konuda çalışmalarına devam ediyorlar. Bunun dışında da enerjiye ulaşımdaki sıkıntıyı pandemi döneminde ve İran gazının sıkıntısı nedeniyle yaşadıkları için özellikle bu dönem de talip çok fazla oldu" dedi.

'DÜŞÜK BİR BÖLGEDEYİZ'

Trakya'nın güneş anlamında çok verimli olmadığını ifade eden Noyan, "Bölgemiz aslında güneş radyasyonu açısından çok verimli bir bölge değil. Karadeniz Bölgesi ile beraber Türkiye'de en düşük olan bölgelerden birisi. Ancak güneş enerjisi santralleri kurulum kolaylığı ve düşük maliyetleri için burada sanayicilerimizi cezbediyor. Özellikle düşük tüketimi olan kuruluşlarımız daha fazla ilgi gösteriyor. Bunun dışında da yer sorunu olan tesisler çatılardan istifa ederek güneş enerjisi santrallerini kuruyorlar. Önemli bir husus daha önce Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) konusunda değerlendirilmeyen bu tesislerimiz tükettiğini ücretsiz devrediyorlardı. Bu dönemde buradan da bir fayda sağlamaya başladılar" diye konuştu.

'TRAFO İHTİYACI FAZLA'

Erdim Noyan, güneş enerjisi santrallerinin yaygınlaşması anlamında bölgenin trafo ihtiyacının fazla olduğunu belirterek, "Sanayi bölgesi Tekirdağ, Trakya'da bu konuda sıkıntılar yaşanıyor. Bir diğer konu ise finansman konusu. Düşük faizli ulaşabilir kredi talebimiz bu konuda öne çıkıyor. Direkt oran veremeyeceğim ama sanayicilerimizin büyük bir kısmı bu konuda talepkar. Eğer kredi konusunda ve trafo konusunda iyileştirmeler olursa çok kısa zamanda tesislerimizin birçoğunda güneş enerjisi santrali panellerini görebileceğiz. Şu anda zaten daha önceden sadece bölge üretilen enerji yönetmelikte değişiklik yapılarak güneş enerjisinin daha yüksek verimli olduğu bölgelerimizde üretilerek sistem kullanım bedeli ödenerek sisteme enerji bağlayabiliyorlar. Bununda tabi iki tane dezavantajı var. Birincisi sistem kullanım bedelinin ödenmesi, bunun yanında gittikleri bölgeden bir arazi almaları gerekiyor bu da maliyeti biraz artırmış oluyor. Buna rağmen şu anda sanayicilerimiz bu yöntemi de tercih ediyor. Yerinde üretmek, yerinde tüketmek her zaman daha mantıklı ama bu biraz da tercih meselesi. Daha güneşli bölgede sistem kullanım bedelini ödeyip, arazi bedelini ödeyerek bu konuda eğer onu göze alıyorlarsa tabi ki ikisinin de kendine göre avantajları var" diye konuştu.

'ÇOK FAYDALI BİR YATIRIM'

Kürk üretimi yapan ve geçen yıl fabrikasının çatısını güneş enerjisi santrali sistemi kuran Özdemir Toprak, sistemin maliyet katkısının yanı sıra doğayı daha az kirletme ve temiz enerji elde etme durumuna sahip olduğunu söyledi. Toprak, "Biz yaklaşık bir yıl önce bunu yatırım planlamasını yapmıştık ve bir yıldır da faaliyette. Enerjimizin yüzde 30'unu bir yıllık enerjinin yüzde 30'u güneş panellerinden alıyoruz ve bu bize, çok ciddi bir katma değer kazandırıyor. Bunu sadece enerji fiyatları olarak düşünmekte yeterli değil, bu çevreci bir yatırım. Bunun sayesinde doğayı daha az kirletme ve temiz enerji elde etme durumumuz var. Bizim aldığımız kalite belgelerimiz var, uluslararası normlara uygun. Yabancı müşterilerimiz bunlara çok özen gösteriyorlar. Eğer biz bu yatırımlarımızı yaptığımız zaman onların puanlamasında daha üst seviyelere geçiyoruz müşteri açısından bir avantaj getiriyor bize" ifadelerini kullandı.

'MÜŞTERİ ENERJİDEN SUYA KADAR KONTROL EDİYOR'

Kurulan sistemin müşteriler tarafından da kontrol edildiğini söyleyen Toprak, "Onlar zaten bizim enerjimizin tamamını kontrol ediyor. Yaktığımız doğal gazı, kullandığımız elektriği, kullandığımız suyu, fabrikanın ne kadar çevreci olduğunu gördükten sonra size bir puanlama veriyor ve bu çok önemli bir argüman olarak karşımıza çıkıyor. Bizim şu andaki planlamamız ileride yüzde 70'lik kapasiteyi de tekrar yenilenebilir enerji üzerine kurup tamamen sıfır emisyonlu bir elektrik üretmek üzerine sistem kurmaya çalışıyoruz. Bütün sanayiciler geçebilir fakat burada sadece sanayiciliğe geçip geçmeme noktasında değil de devletin de kredi noktasına desteklemesi gerekiyor. Çünkü bu yatırımlar çok maliyetli yatırımlar. Bunları devlet teşviki verilirse ülke açısından avantajlı bir duruma geçeriz. Işığa bağımlılığımız azalır. Enerji çünkü biliyorsunuz çok değerli bir şey bunu bunun içinde yapılması gereken tek şey devlet teşvik verecek. Vatandaşta, sanayi kuruluşu da bunu alıp kendi üretiminde kullanma şansına sahip olacak. Bu temiz bir enerji hiç çevreye bir zararı olmayan bir enerji" dedi.