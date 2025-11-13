Haberler

Trakya'da Ekim Ayında 5 Bin 428 Konut Satışı Gerçekleşti

Güncelleme:
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da ekim ayında toplam 5 bin 428 konut satıldı. Tekirdağ 3 bin 960 konutla en fazla satış yapan il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'da 3 bin 960, Edirne'de 814, Kırklareli'nde ise 654 konutun satışı gerçekleşti.

Bölgede eylül ayında 5 bin 149 konut satılmıştı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
