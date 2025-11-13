Trakya'da Ekim Ayında 5 Bin 428 Konut Satışı Gerçekleşti

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da ekim ayında 5 bin 428 konutun satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'da 3 bin 960, Edirne'de 814, Kırklareli'nde ise 654 konutun satışı gerçekleşti.

Bölgede eylül ayında 5 bin 149 konut satılmıştı.