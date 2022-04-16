Trakya'da 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla iftar verildi

KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi.

Edirne'de Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi'nin bahçesinde iftar programı düzenlendi.

Programa katılan Vali Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp, iftar öncesi çocuklarla sohbet etti. Akşam ezanının okunmasıyla yapılan duanın ardından hep birlikle oruç açıldı.

İftar programına, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Edirne Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, Çocuk Evleri Sitesi personeli de katıldı.

Kırklareli

Kırklareli Valiliğince bir restoranda iftar programı gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin, burada yaptığı konuşmada, her fırsatta yetim çocukları ve gençleri ziyaret ettiğini söyledi.

Devletin yetimlere sahip çıktığını belirten Bilgin, ramazan ayı dolayısıyla onlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Tekirdağ

Tekirdağ'da Valilik tarafından bir otelde Dünya Yetimler Günü dolayısıyla organize edilen iftar programında, Vali Aziz Yıldırım çocuklarla sohbet etti.

Programa, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık da katıldı.