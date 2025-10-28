Haberler

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Güncelleme:
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi. Edirne'de Vali, Tugay Komutanı ve Belediye Başkanı anıta çelenk sundu. Kırklareli'nde, Vali ve Belediye Başkanı da benzer bir törende yer aldı. Tekirdağ'da ise Valilik bahçesinde gerçekleştirilen törende Vali ve yerel yöneticiler anıta çelenk sunarak Cumhuriyet'in 102. yıldönümünü kutladı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

Edirne'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Vali Yunus Sezer, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan anıta çelenk sundu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde, Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törene, Vali Uğur Turan, 55.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, protokol üyeleri ile siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri katıldı.

Törende Vali Turan, Tugay Komutanı Köse ve Belediye Başkanı Bulut, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Vali Soytürk, şeref defterini imzaladı.

Soytürk, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, bunu Cumhuriyetl ile taçlandırdığı günün 102. yıldönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Törene, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Tekirdağ milletvekilleri Faik Öztrak, Nurten Yontar ve Cem Avşar ile Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, protokol üyeleri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
