Trakya'da Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü kutlanıyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kutlamalar kapsamında makamında tebrikleri kabul etti.

Atatürk Bulvarı'nda devam eden programda, Vali Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın askeri araçtan vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Sezer, burada yaptığı konuşmada, ayrı bir coşku ve heyecanla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıldönümünün kutlandığını söyledi.

Türk milletinin büyük bir kurtuluş mücadelesi vererek Gazi Mustafa Kemal önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunu belirten Sezer, "Türkiye Cumhuriyeti, bu aziz milletin küllerinden tekrar tekrar doğacak kadar büyük, topla, tüfekle sindirilemeyecek kadar güçlü, tüm dünya mazlumlarına ilham verecek kadar azimli ve merhametli ve bu dünyadan asla silinmeyecek olduğunun haykırışıdır. Yüksek bir kimlik beyanıdır." dedi.

Sezer, Türkiye'nin her ferdinin her şehrinin birer nöbetçi olduğunu Türkiye'nin yürüyüşünün umut dolu olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin her alanda zirveye koşan bir ülke olacağını dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Bu aziz milletin evlatları, medeniyetinden aldığı güç ve ruhla bütün dünyaya, içini boşalttıkları ve zulmün aracı olarak yaptıkları demokrasiyi, unutulan dünya mahşeri vicdanını, merhameti, insanlığı yeniden gösterecek, yeniden hatırlatacaktır.

Bugünden sonra bize düşen 101 yaşındaki bu emaneti ikinci yüzyılda cumhurbaşkanımızın söylemiyle daha yükseğe çıkarmaktır. İkinci yüzyıl hiç şüphesiz Türkiye yüz yılı olacaktır. Bu ülke her alanda zirveye koşacak, yeni bir ümit olacaktır."

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından tören, halk oyunları gösterisiyle devam etti.

Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında başarı gösteren öğrencilere hediyeleri verildi.

Tören askeri birlikler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının geçit töreniyle sona erdi.

Programa, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, İl Jandarma Komutanı Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleriyle siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kırklareli

Valilik makamında düzenlenen kutlama programı kapsamında Vali Uğur Turan, tebrikleri kabul etti.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden kutlamalarda Vali Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ve Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, askeri araçtan vatandaşları selamladı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Turan, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Hiçbir darbe girişiminin, saldırının, dış ve iç mihraklarca masa başında yapılan gizli planların aziz Türk milletini yıldıramayacağını vurgulayan Turan, TUSAŞ'a yönelik yapılan hain ve kalleş saldırıyı da lanetlediğini söyledi.

Cumhuriyetin bağımsızlık, hürriyet ve demokrasi yolunda atılmış en büyük adım olduğunu ifade eden Turan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Cumhuriyet, milletin egemenliğini her türlü vesayetten kurtarıp, halkın kendi kendini yönetme iradesini ortaya koymasıdır. Bugün, bizlere düşen görev, atalarımızın bin bir fedakarlıkla kurduğu bu cumhuriyeti daha da güçlendirerek, gelecek nesillere güvenle emanet etmektir.

Cumhuriyetimizin geleceği, birliğimizde ve beraberliğimizdedir. Hep birlikte çalışarak ülkemizi daha da güçlü kılmak, gelecek nesillere daha parlak bir Türkiye bırakmak en büyük sorumluluğumuzdur."

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler sunuldu.

Tören, öğrenci, askeri birliklerin geçişi yapıldı. Tören 101 balonun gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.

Tekirdağ

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün, makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından, tören, Orduevi önünde devam etti.

Vali Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tuğgeneral Ahmet Uğurlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, askeri araçtan vatandaşları selamladı.

Törende konuşan Soytürk, 19 Mayıs 1919'da başlayan Milli Mücadele'nin, büyük zaferle noktalanmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyeti ilan ettiğini hatırlatarak cumhuriyetin 101'inci yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

Törende, Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğü, Emniyet Müdürlüğü motosikletli ekipleri ile Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü sporcuları gösteri yaptı.

Törene, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.