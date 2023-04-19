Trakya'da çikolata ve bayram şekeri satan iş yerlerine yönelik denetim artırıldı

Trakya'da, Ramazan Bayramı öncesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bayram şekeri, çikolata ve şekerleme satan iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Trakya'da, Ramazan Bayramı öncesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bayram şekeri, çikolata ve şekerleme satan iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünün gıda kontrol görevlileri, vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı market ve şekerleme satış yerlerinde ürün kontrolü gerçekleştirdi.

Ekipler, işletme yetkililerini, son kullanma tarihi ve ürün etiketlerine dikkat edilmesi konusunda bilgilendirdi.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde denetimlerini arttırdı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve gıda kontrol görevlileri pastane, şeker satış yerleri ve marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetimde pastanelerin imalathanelerini, diğer yerlerde ise ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Denetimlerde herhangi gibi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de kent merkezinde ve ilçelerde denetimlerini sürdürüyor.

Şekerleme, tatlı ve gıda satan işletmeleri kontrol eden ekipler, çalışmalarına arife günü de devam edecek.

Bu arada ekipler, imalathaneler ve işletmelerdeki ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ederek, yetkilileri bilgilendiriyor.